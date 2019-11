Nikita Mirzani Bongkar Fakta Pertemuannya dengan Pacar Baru Betsalel Fdida, Siap Nikah Lagi?

Nikita Mirzani dan Betsalel Fdida tengah menjalin hubungan saat ini.

Menjalani hubungan selama 3 bulan, Nikita Mirzani ceritakan awal pertemuannya dengan Betsalel Fdida.

Nikita Mirzani juga mengungkapkan perbedaan brondong bule dan Indonesia.

POS-KUPANG.COM - Artis Nikita Mirzani tengah diliputi perasaan bahagia.

Pasalnya, Nikita Mirzani kini telah menggandeng kekasih baru setelah cerai dari mantan suaminya, Dipo Latief.

Nikita Mirzani dikabarkan dekat dengan seorang pria bule asal Prancis bernama Betsalel Fdida.

Diketahui, Nikita Mirzani telah menjalin hubungan dengan Betsalel Fdida selama 3 bulan.

Meski baru menjalani hubungan selama 3 bulan, Nikita Mirzani tampaknya mantap mulai serius dengan Betsalel Fdida.

Pasalnya, ibu 3 anak itu sempat mengunggah Instagram Story menampilkan Betsalel Fdida yang berlutut di depannya.

Tak hanya itu saja, Betsalel Fdida juga tampak memberikan cincin kepadanya.

"Would you like to make me be a happier man in the world and marry me Nikita Mirzani," ucap Betsalel dalam unggahan video tersebut, Senin (28/10/2019).

Nikita Mirzani Diberi Cincin Pacar Bule hingga Isu Dilamar, Eks Dipo Latief Justru Bantah 'Enggak Nikah' (Kolase TribunStyle (instagram @nikitamirzanimawardi_17 @betsalelf))

Nikita Mirzani pun mengungkapkan awal perkenalannya dengan sang kekasih.

Mantan istri Sajad Ukra itu mengaku pertama kali bertemu dengan Betsalel Fdida di Paris, Prancis.