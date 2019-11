SMA Kristen Citra Bangsa Kupang Live In di Jemaat Syalom Oehani

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Program Live In yang dilaksanakan SMA Kristen Citra Bangsa merupakan salah satu program tahunan yang membawa peserta didik mengenal dan merasakan langsung kehidupan masyarakat di desa.

Live in kali ini merupakan Live In season 4 yang dilaksanakan di Jemaat GMIT Syalom Oehani dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 03 November, dengan mengusung tema “We Come, We Serve, We Transform”.

Wilayah persebaran Jemaat Syalom Oehani meliputi desa Kuaklalo, sebagian wilayah desa Oeletsala, dan sebagian wilayah desa Baumata Timur.

Ketua Panitia, Boby Manafe, S.Pd, kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (2/11/2019) menguraikan peserta kegiatan ini berjumlah 160 orang peserta kelas X, 15 orang pengurus OSIS, dan 35 orang guru pendamping, semuanya disebar ke 35 rumah jemaat.

Sesuai dengan tema kegiatan “We Come”, kedatangan peserta didik ke tempat ini diharapkan dapat menjadi berkat bagi sesama; “We Serve”, kedatangan peserta didik diharapkan dapat melayani di tempat ini sebagai bentuk kasih kepada Allah maupun sesama; “We Transform”.

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat mengubah diri menjadi lebih baik, juga menjadi agent of change bagi sekelilingnya karena kita diberkati untuk menjadi berkat.

Lebih lanjut Boby menjelaskan bentuk kegiatan ini di antaranya, Quality Time atau merasakan kehidupan langsung bersama warga jemaat di tempat ini, program menanam pohon yang merupakan kerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang, dan juga kegiatan rohani seperti ibadah pemuda bersama pemuda-pemudi Jemaat Syalom Oehani, pelayanan Sekolah Minggu, serta Ibadah Syukur Minggu.

"Melalui kegiatan ini peserta didik bisa belajar dari kehidupan warga yang rata-rata bermatapencarian petani dan peternak. Mereka dapat belajar memberi makan ternak babi, mencari pakan untuk ternak sapi dan kambing, mengolah kebun, memanen jambu mente, dan banyak hal lain lagi yang dipelajari, " ungkapnya.

Ia mengatakan ekiranya melalui kegiatan ini, peserta didik dapat mengambil nilai-nilai kehidupan dari warga di sini untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan mereka kelak.

Boby berterima kasih kepada Jemaat Syalom Oehani, terkhususnya Bapak Pdt. Adi Papa Haning, S.Th. selaku Ketua Majelis Jemaat Syalom Oehani dan juga Bapak Yorim Nainupu selaku Wakil Ketua Majelis Jemaat Syalom Oehani yang telah bersedia menerima siswa-siswi belajar bersama.

• Yunus Takadewa : Pemda NTT Tindak Tegas Perusahaan Yang Tak Beri Jaminan BPJS Ketenagakerjaa

• Tak Butuh Biaya Mahal, Yuk Kepoin! 5 Buah Murah untuk Mencerahkan Kulit Wajah

Tak lupa terima kasih kepada orang tua peserta didik yang telah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk dapat belajar bersama di tempat ini, serta semua pihak yang telah mendukung hingga terlaksananya kegiatan ini.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)