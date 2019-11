Menggiurkan, Beasiswa S1/S2 Universitas Bergengsi Belanda, dana pendidikan Rp 78 juta, ini syaratnya

POS-KUPANG.COM - Belanda masih menjadi daya tarik sebagai pilihan destinasi studi bagi pelajar Indonesia. Tidak hanya karena memiliki ikatan sejarah, Belanda juga memiliki sejumlah unviversita bergengsi kelas dunia.

Tambahan lagi, universitas di Belanda banyak menawarkan program beasiwa, baik melalui pemerintah maupun lembaga beasiswa lain.

Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda bekerjasama dengan universitas riset dan universitas ilmu terapan di Belanda, kembali mengadakan Holland Scholarship bagi pelajar internasional yang berada di luar anggota Uni Eropa (termasuk Indonesia).

Beasiswa Holland Scholarship ini terbuka untuk para pelajar/mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah S1 (Bachelor) atau S2 (Master).

Beasiswa ini memiliki jalinan kerja sama dengan universitas ternama di Belanda seperti Leiden University, Utrecht University, University of Groningen, University of Twente, Delft University of Technology, dan sebagainya.

Cakupan beasiswa

Beasiswa Holland Scholarship memberikan bantuan hibah dana pendidikan sebesar 5,000 (atau sekitar Rp 78 juta). Dana beasiswa hanya akan diberikan satu kali pada tahun pertama studi.

Selanjutnya, sisa biaya dibutuhkan tetap menjadi tanggungan penerima beasiswa.

Penerima Holland Scholarship dapat menggunakan dana pribadi atau mencari sumber beasiswa lainnya.