Kabar Gembira Untuk K-Lovers, Ini 9 Drama Korea Tayang di Bulan November, Ada Hyun Bin & Son Ye Jin

Kabar Gembira Untuk K-Lovers, Ini 9 Drama Korea Tayang di Bulan November 2019

POS-KUPANG.COM – Industri hiburan Korea Selatan kembali akan merilis 9 drama di Bulan November.

Salah satunya, Crash Landing on You yang diperankan oleh dua bintang terkenal Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Berikut 9 drama Korea yang dijadwalkan tayang mulai November 2019:

1. Never Twice

‘Never Twice’ atau yang jga dikenal dengan judul No Second Chances adalah drama komedi keluarga yang akan mulai tayang mulai 2 November 2019 di MBC pukul 21.00-23.00 KST.

Drama ini akan menggantikan drama ‘Golden Garden’.

Never Twice Poster (kdramapal.com)

Drama Korea tayang November Never Twice (kdramapal.com)

Never Twice bercerita tentang orang-orang yang tinggal di sebuah penginapan bernama "Paradise Inn”.

Pemeran utama dalam acara ini adalah aktor Park Se-wan dan Kwak Dong-yeon.

2. Chief of Staff 2