Kegiatan Sahid Science Film Festival tingkatkan kesadaran anak pada isu Lingkungan dan alam

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Manajemen Sahid T-More Hotel Kupang menyelenggarakan Sahid Science Film Festival untuk siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (30/10/2019).

Festival Film Sains yang dilaksanakan di Aula Sahid T-More Hotel ini diikuti oleh siswa dan pendamping dari SD Negeri Angkasa Kupang, SDI RSS Oesapa Kupang dan SMP Kristen Mercusuar Kupang.

Festival dibuka oleh GM Sahid T-More Kupang RM Tri Arachis H pada pukul 15.00 Wita.

Dalam sambutannya, RM Tri Arachis menyampaikan bahwa dengan kegiatan festival tersebut pihaknya ingin memberikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan yakni dengan menonton film dan melakukan eksperimen sederhana bagi siswa-siswi.

Ia yakin, dengan metode tersebut, pesan pesan dari sisi sains atau pengetahuan dapat tersampaikan kepada para siswa dengan lebih menyenangkan.

"Dengan menonton film dan melakukan eksperimen setelahnya, pesan pesan dari sisi sains bisa disampaikan," katanya.

"Kami ingin memberikan pelajaran yang berbeda dari yang biasanya adik adik terima di sekolah, semoga adik adik bersenang senang dan menonton film bareng tentang sains," tambahnya.

Sementara itu, Corporate Marketing Communications Sahid Hotel & Reaort, Derlina Debora melalui siaran pers menyatakan bahwa penyelenggaraan Sahid Science Film Festival ini merupakan bagian dari Sahid Science Day yang dilaksanakan sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Sahid Hotel & Resort kepada masyarakat, terutama dalam rangka mencerdaskan dan memperkaya ilmu pengetahuan anak-anak Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk keempat kalinya dalam kerjasama dengan Goethe-Institut.

Dalam Festival yang mengusung tema "Humboldt dan Jaring Kehidupan - Sahid Goes To Science for Kids" tersebut, diharapkan dapat memberi pendidikan menyenangkan kepada para siswa tentang konsep pendekatan ilmiah terhadap alam sebagai jaringan yang saling terkait sebagaimana dikemukakan tokoh Jerman, Alexander Von Humboldt.