BERITA POPULER: Video Hot Mirip Gisella Anastasia, Sule Putus dari Naomi Zaskia & Julie Laiskodat

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Rabu 23 Oktober 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Video Hot Mirip Gisella Anastasia Beredar di Dunia Maya Ini Videonya, Sule Diisukan Putuskan Naomi Zaskia Bukannya Sedih Malah Kepergok Sama Wanita Ini Rizky Febian Marah dan Julie Sutrisno Mantan Caleg Suara Terbanyak Setelah Johnny Plate.

Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Video Hot Mirip Gisella Anastasia Beredar di Dunia Maya Ini Videonya

VIDEO: Video hot mirip Gisella Anastasia beredar di Dunia Maya. Ini Videonya

Adegan syur itu dilakoni seseorang yang mirip artis penyanyi, Gisel.

Namun, penyanyi Gisella Anastasia atau biasa disapa Gisel, mantan istri Gading Marten, menepis hal itu.

Gisel memastikan bahwa perempuan dalam video syur itu bukanlah dirinya.

Saya bisa memastikan bahwa itu bukan saya. Cuma ya, sedih sekali,” ujap Gisel saat dihubungi wartawan.

Mantan istri Gading Martin itu mengatakan, sebagai pemilik tubuh, ia tahu betul bahwa perempuan itu bukan dirinya.

“Ya saya tahu diri saya. Menurut saya, itu bukan saya. Yakin sekali, itu bukan saya,” ujar Gisel, kekasih Wijaya Saputra atau Wijin itu.