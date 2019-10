New Calya Hadir di Kupang, Saat Launching Ada Promo Menarik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Toyota hadirkan New Calya. Mobil MPV ini akan menjadi pilihan keluarga untuk lebih nyaman saat bepergian.

Mobil generasi baru dari Calya ini hadir dengan kabin yang lebih lega dan fitur keselamatan yang lebih canggih. New Calya cocok untuk bepergian karena memiliki bagasi yang lebih luas sehingga sangat pas untuk menaruh barang-barang keperluan bepergian Anda.

Branch Manager Nusa Toyota Kupang, L Priyanto, Selasa (22/10/2019), menyampaikan bagi masyarakat kota Kupang yang penasaran dengan fitur-fitur terbaru New Calya bisa langsung datang ke Atrium Lippo Plaza, Rabu (23/10/2019).

"Besok kami akan adakan peluncuran mobil New Calya. Jadi yang ingin tahu, melihat langsung dan berapa harganya. Silahkan ke Lippo Plaza Kupang, ada promo menarik yang ditawarkan nantinya," ujarnya. (yen)