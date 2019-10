Kim Soo Hyun Dikabarkan Bintangi Drama Baru tvN, Comeback Setelah 4 Tahun Cuti Main Drama?

POS-KUPANG.COM- Kabar gembira bagi kamu penggemar drama Korea. Aktor Kim Soo Hyun kana kembali ke layar kaca setelah 4 tahun cuti main drama.

Pasalnya sejak bintangi drama "The Producers" di tahun 2015 silam, Kim Soo Hyun belum terlihat lagi bermain drama.

Aktor 31 tahun itu terakhir muncul di drama "Hotel Del Luna" hanya sebagai cameo.

Tepatnya di episode final, episode 16.

Nah baru-baru ini, Kim Soo Hyun diisukan segera comeback dan kembali main drama baru berjudul Psycho But It's Okay.

Mengutip laman Soompi pada Kamis (17/10/2019), kabar itu didapat berdasarkan info dari salah seorang sumber di industri drama.

Psycho But It's Okay merupakan drama tvN yang akan tayang pada paruh pertama tahun depan.

Meski belum dipastikan, pihak agensi sang aktor membenarkan Kim Soo Hyun menerima tawaran untuk bintangi drama tersebut.

"Drama tvN Psycho But It Okay adalah salah satu proyek yang sedang dipertimbangkannya," terang perwakilan KeyEast.