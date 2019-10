Sedang Berlangsung Live Streaming RCTI Timnas U23 Indonesia vs Arab Saudi CFA Football 2019 Skor 1-1

Sedang Berlangsung Live Streaming RCTI Timnas U23 Indonesia vs Arab Saudi CFA Football 2019

POS-KUPANG.COM - Pertandingan timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi via live streaming RCTI dalam laga terakhir CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 (CFA Internasional Football 2019) hari ini Selasa (15/10/2019).

Saat ini laga Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi yang disiarkan via live streaming RCTI dan TV Online Metube id seang berlangsung.

Live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi via live streaming RCTI dan dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.15 WIB. Live streaming RCTI bisa diakses lewat laman RCTI plus maupun Metube.id.

Pelatih Indra Sjafri banyak melakukan rotasi. Di posisi kiper, ada pemain Barito Putera M Riyandi menggantikan Nadeo.

Di posisi bek, ada Asnawi, Dodi, Andi dan Firza.

Di tengah, ada Irianto bersama Sani dan Abimanyu, juga Egy Maulana Fikri diturunkan.

Di depan ada M Rafli dan Mila.

Di dua pertandingan sebelumnya, Timnas U-23 Indonesia menderita kekalahan.

Mereka kalah 0-2 dari tuan rumah China, kemudian kalah lagi dari Yordania 0-1.