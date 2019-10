Bagi Kamu yang Hendak Bepergian, Perlu Dicek Prospek Cuaca Satu Minggu Ini

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bagi Anda yang hendak bepergian menggunakan kapal laut atau kapal udara dalam satu minggjada baiknya mengecek terlebih dahulu prospek cuaca yang dirilis BKMG Stasiun Meteorologi Klas II El Tari Kupang. Anda bisa mengetahui prospek cuaca mulai (14-20/10/2019).

Hasil pantauan BMKG El Tari Kupang, sebagai dasar pertimbangan yaitu adanya kondisi atmosfer secara umum yang terpantau sejak kemarin.

• Mayoritas Korban Mati Lakalantas di Sikka Tidak Pakai Helm

Kepala Stasiun Meteorologi Klas II El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi, menjelaskan posisi matahari berada di Belahan Bumi Selatan (BBS) yang menyebabkan melemahnya angin monsun timur dan mulai terdapat angin monsun barat (peralihan).

Kondisi ini menyebabkan wilayah NTT memasuki musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan sehingga beberapa wilayah NTT khususnya Manggarai bagian barat sudah terjadi hujan dengan skala lokal.

Potensi sebaran titik panas (hotspot) masih banyak terjadi di beberapa wilayah NTT.

• Kolam Renang Milik Dispora Ende Tidak Pernah Direnovasi

Kemudian adanya tekanan udara di wilayah Indonesia khususnya NTT dan sekitarnya pada umumnya berkisar antara 1012 - 1014 hPa.

Tekanan udara di wilayah Australia secara umum berkisar antara 1016 -1021 hPa. Untuk kondisi cuaca, lanjutnya, umumnya cerah - cerah berawan, serta berpotensi terjadi hujan lokal di Manggarai bagian barat.

Suhu udara berkisar dari 21 - 34 C, kelembaban udara berkisar antara 40 - 95 % dan angin Variabel Timur - Selatan, Barat - Utara dengan kecepatan angin 10 - 30 km/jam.

Sedangkan, suhu muka laut di wilayah NTT umumnya berkisar antara 26,0 C - 29,0 C dengan anomali suhu muka laut berkisar antara -2.0 C hingga 0,0 C.

"Kita juga perlu waspada terhadap kebakaran hutan di wilayah NTT," ujarnya.

Prospek cuaca untuk Pulau Timor umumnya Cerah - Cerah Berawan.

Pulau Rote Umumnya Cerah - Cerah Berawan

Pulau Sabu Umumnya Cerah - Cerah Berawan

Pulau Sumba Umumnya Cerah - Cerah Berawan

Pulau Flores Umumnya Cerah Berawan -

Berpotensi Hujan Lokal Pulau Adonara, Pulau Lamakera, Pulau Lembata, umumnya Cerah Berawan - Cerah Berawan.

Pulau Alor dan Pulau Pantar umumnya Cerah - Cerah Berawan.

Dijelaskan lebih lanjut hujan ringan dengan intensitas; 1,0 - 5,0 mm/jam atau 5 - 20 mm/hari. Hujan sedang dengan intensitas; 5,0 - 10,0 mm/jam atau 20 - 50 mm/hari. Hujan lebat dengan intensitas; 10 - 20 mm/jam atau 50 - 100 mm/hari dan hujan sangat lebat dengan intensitas ; > 20 mm/jam atau > 100 mm/hari. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)