Yuk Nikmati Dimsum di Aston Kupang Hotel

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Aston Hotel Kupang, satu-satunya hotel yang memiliki restoran chinese ini mempunyai banyak peminat dari kalangannya.

Baik tamu yang tengah menginap ataupun tamu dari luar yang memboyong keluarganya untuk menikmati sajian menu chinese di restoran tersebut, terutama dimsum.

Public Relations Officer, Viona, didampingi Assistant F & B Manager, Hermansyah, Jumat (11/10/2019), mengungkapkan ketika Lung Hoa Chinese Resto menawarkan promo dimsum all you can eat "Yum Cha", yang hadir setiap hari Minggu di Lung Hoa mulai pukul 10.00 -15.00 Wita, peminatnya sangat banyak.

"Karena banyak peminat maka Aston Kupang Hotel berinovasi menghadirkan promo dimsum malam hari setiap hari Jumat di Lung Hoa Chinese Restaurant.

Promo dimsum all you can eat yang telah launching pada hari Jumat (11/10/2019) ini dikemas dalam"Kongkow -Buffet Dinner Dimsum All You Can Eat". Tamu bisa menikmati aneka dimsum halal yang diadakan setiap Jumat mulai pukul 18.00 -22.00 Wita," katanya..

Ia menjelaskan disebut Kongkow, yang dalam bahasa slang berarti nongkrong, bertujuan agar masyarakat dapat menikmati suasana Lung Hoa Chinese Restaurant sebagai salah satu opsi untuk menghabiskan waktu santai bersama dengan keluarga, rekan dan teman dengan suasana yang santai dan perut kenyang.

Hermansyah mengatakan diluncurkan dengan harga Rp 88.000nett/orang. Kongkow juga akan memberikan diskon khusus sebesar 15 persen bagi seluruh perempuan yang datang untuk menikmati promo ini.

Diharapkan melalui Kongkow, banyak masyarakat yang semakin familiar dengan Lung Hoa Chinese Restaurant dan tahu bahwa Lung Hoa Chinese Restaurant juga menghadirkan banyak menu halal yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

"Selain itu semakin mengenal taste kuliner halal yang lezat dari Lung Hoa Chinese Restaurant bahkan menjadikan Chinese Restaurant ini sebagai salah satu opsi untuk menghabiskan waktu bersantai namun dapat makan dengan kenyang dengan keluarga atau teman," tambah Viona. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)



POS KUPANG/YENI RACHMAWATI

LUNG HOA --Lung Hoa Chinese Resto Aston Kupang Hotel

http://10.130.44.6/displayimage.php?pos=-65976