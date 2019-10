4 artis ini tampil lebih cantik tanpa make up

Wah, 4 Artis Ini Lebih Cantik Tanpa Make Up, Ada Ayu Ting Ting dan Irish Bella, Lihat Foto-Fotonya!

Tidak semua artis tampil percaya diri tanpa make up. Padahal wajah asli ada yang lebih cantik daripada dipoles make up. Tidak percaya? Lihat penampilan 4 artis ini tanpa make up!

Maraknya skincare atau perawatan wajah membuat kulit wajah mulus dan cantik eskipun tanpa makeup.

Bahkan banyaknya profesi makeup artist yang mampu membuat kulit wajah terlihat cantik hingga berkulit flawless

Ada beberapa wanita yang tidak percaya diri saat meninggalkan rumah tanpa riasan wajah.

Namun, 4 artis Indonesia ini tetap cantik meskipun tanpa riasan wajah.

Tribunstyle.com merangkum dari berbagai sumber, berikut 4 artis yang dipuji lebih cantik tampil tanpa make up dan mengunggahnya di media sosial.

1. Ayu Ting Ting

Penyanyi dangdut bernama asli Ayu Rosmalina ini selalu menjadi sorotan.