Polda Belum Terima Laporan Terkait Pidana Fintech

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kepolisian Daerah NTT menyatakan belum menerima pengaduan atau laporan dari korban kejahatan pidana di bidang perbankan terkait kejahatan financial technology (fintech).

"Hingga hari ini kita (Polda NTT) belum menerima pengaduan atau laporan terkait kejahatan terkait fintech," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast kepada POS-KUPANG.COM pada Jumat (11/10/2019).

Mantan Kapolres Manggarai Barat itu mengatakan untuk kasus yang tergolong tipibank ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di Provinsi NTT, jumlah financial technology (fintech) peer to peer lending yang terdaftar di OJK berjumlah 127 perusahaan. Untuk fintech peer to peer lending ilegal diketahui berjumlah 1.477 entitas.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap bulan selalu bermunculan fintech baru atau dikenal dengan istilah tutup pagi buka sore. Karena para pelaku dengan mudah membuat aplikasi dan permintaan yang sangat besar dari masyarakat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)