Rocky Gerung Bintang ILC TV One Bicara Penusukan Wiranto, Sebut Jokowi: Jangan Paksa Warga Simpati

Rocky Gerung Bintang ILC TV One Bicara Penusukan Wiranto, Sebut Jokowi: Jangan Paksakan Simpati

POS-KUPANG.com - Dosen yang juga bintang ILC TV One, Rocky Gerung menyebut kepala negara, dalam hal ini Presiden Jokowi gagal dalam memberikan rasa aman untuk warganya dalam kasus penusukan Menkopolhukam Wiranto.

Kritik Rocky Gerung yang kerap tampil di ILC TV One ini disuarakan melalui akn Twitter milik Rocky Gerung @rockygerung.

"Jangan paksakan orang bersimpati. Persepsi sudah terbentuk, justru karena kejujuran pemimpin sudah tak bernilai," tulis Rocky Gerung.

Dalam cuitan lainnya, ia menyebut Indonesia sedang dalam keadaan buruk.

"Negeri sedang memburuk. Ngamuk di medsos, ngamuk di studio. Kekerasan di sana-sini. Artinya: Kepala negara, gagal mengakrabkan warga negara. Harus jujur menerima fakta itu. Salam," tulisnya.

Di luar itu Rocky Gerung juga meminta aparat fokus untuk mengusut kasus ini.

"Prinsip pertama, rawat korban. Semoga luka-luka pak polisi, pak Wiranto, dan warga lekas sembuh.

Prinsip kedua, fokus pada peristiwa penyerangannya. Jangan tambahkan istilah-istilah insinuasi. Terima kasih," tulis Rocky Gerung lagi.

Bahkan, Rocky Gerung sempat berseloroh tentang kasus penusukan Wiranto di Pandeglang.

"Ndro, gimana kalo judul kuliah gue: “Pandeglang and The Logistics of Perception” ? Analisa akademis, pasti," tulisnya lagi.