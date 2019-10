BERITA POPULER: Pelaku Penyerangan Wiranto, Arteria Dahlan Permalukan Emil Salim & Nagita Slavina

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 10 Oktober 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Pelaku Penyerang Jenderal Wiranto, Arteria Dahlan Permalukan Emil Salim di Mata Najwa dan Capek Dituduh Nagita Slavina Akhirnya Ungakap Hal Ini Siap Cerai?

Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. INILAH Pelaku Penyerang Jenderal Wiranto, Satu Perempuan Memakai Cadar, Polisi Duga Terpapar ISIS

Pelaku Penyerangan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang ternyata dua orang, seorang pria dan seorang perempuan.

Menko Polhukam Wiranto diserang dua orang setelah meresmikan Universitas Mathla'ul Awal di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10/10/2019).

Wiranto saat Wiranto akan masuk ke dalam mobil setelah peresmian universitas itu selesai dilakukan. Deden Kurniawan Jurnalis KompasTV dalam laporannya mengatakan, keduanya menyerangsaatakan masuk ke dalam mobil setelah peresmian universitas itu selesai dilakukan.

Dua orang tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kedua orang itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Belum ada keterangan terkait motof penyerangan dan identitas kedua oknum. Akibat penyerangam tersebut, Kapolsek Pandeglang ikut terluka.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto ditusuk oleh dua orang tidak dikenal, Kamis (10/10/2019) siang.

Peristiwa penusukan terjadi di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, usai Wiranto menghadiri sebuah acara di Universitas Mathla'ul Anwar.