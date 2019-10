Bulan Ini, Menu Andalan Buntut Bakar Rica di Hotel On the Rock

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Hotel On the Rock pada bulan Oktober ini punya menu andalan Buntut Bakar Rica. Menu yang baru saja hadir ini diolah dari daging buntut sapi yang direbus sampai terlepas dari tulangnya dengan bumbu rempah -rempah asli Indonesia. Kemudian dibakar dengan dioleskan bumbu rica yang disajikan dengan kuah kaldu dan nasi putih.

"Hanya dengan Rp 50.000 nett saja Anda sudah bisa menikmati menu spesial bulan ini dan termasuk minum es teh atau teh panas," kata Executive Secretary, Kiky Berek, Sabtu (5/10/2019).

Dia mengungkapkan, ada juga penawaran khusus untuk pengunjung atau para tamu hotel bisa menikmati Buntut Bakar Rica ini di Pala Restaurant mendapatkan diskon 20 persen.

Pala restaurant dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 -23.00 Wita untuk pukul 18.00 -23.00 Wita restoran menyiapkan hiburan karaoke gratis.

• INALILLAHI! Cut Keke Sampaikan duka Meninggalnya Bayi Kembar Irish Bella dan Amar Zoni,Ikut Terpukul

Tamu juga, kata Kiky, mencoba Coffee La Manise yang terbuat dari kopi local NTT dicampur susu dan juga es krim vanila, yang menambah rasa kopi susu manis. Varian baru dari on the rock hotel bagi pecinta kopi lokal NTT.

"Hanya dengan harga Rp 30.000, Anda sudah dapatkan segelas Coffee La Manise.

Jadi, tunggu apalagi langsung saja datang ke hotel on the rock untuk menikmati minuman kreasi Hotel On The Rock By Prasanthi," tuturnya.

Hotel On the Rock juga menawarkan promo kamar dengan mengambil tema Rocktober Offer. "Dengan harga spesial Rp 500.000 nett sudah termasuk dengan sarapan pagi dan dinner dua orang, berlaku selama Oktober 2019 ini," ujar Kiky

Selain itu juga, tambahnya, masih ada harga spesial weekend Sabtu, Minggu dan Hari libur nasional dengan harga Rp. 365.000/nett untuk satu kamar spesial superior room, untuk satu malam saja.

Promo ini tidak termasuk sarapan pagi, masih berlaku selama Oktober ini.

"Promo ini hanya ada di Hotel On The Rock by Prasanthi," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)