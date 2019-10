Program Girls Get Equal, 12 Remaja NTT Dapat Coaching dari News Anouncher Cantik

Program Girls Get Equal, Sebanyak 12 Remaja NTT Dapat Coaching dari News Anouncher Cantik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sebanyak 12 remaja putri dari Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendapat coaching dari News Anouncher CNN Indonesia, Putri Ciptaningtias.

Coaching ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Girl Get Equal yang diselenggarakan oleh Plan Internasioanal Indonesia selama lima hari di Kupang.

Dalam kegiatan hari keempat, Kamis (3/10/2019) yang berlangsung di ruangan Swiss Bellin Kristal Hotel Kupang, anouncher cantik itu memberikan dua materi untuk para remaja putri pilihan dari empat kabupaten di NTT.

Sesi pertama, Putri memberikan mentoring tentang Girls in Media dan pada sesi kedua tentang Speak Up.

Pada sesi Girls in media, Putri mengajak para peserta untuk mengenal pekerjaan sebagai jurnalis. Selain itu, pembawa acara ini juga memberikan pemahaman dan informasi bagaimana posisi dan peran perempuan dalam media serta bagaimana selaman ini bagaimana potret perempuan dalam media.

Sedangkan pada sesi kedua Speka Up, Putri melakukan coaching bagi para peserta untuk menjadi pemimpin dan berbicara di depan umum, khusus bagi peserta yang akan melakukan Girls Take Over. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan praktik publik speaking bagi peserta.

Di penghujung sesi, Putri berpesan kepada para peserta untuk terus bersemangat mengejar cita-cita serta tetap membentuk diri untuk memiliki integritas dalam hidup.

"Kalau sudah sukses, liat kanan kirinya, dibantu kanan kirinya, jangan lari sendiri ya teman teman. Biar kalau sukses, suksesnya bersama sama," pesan Putri.

Child and youth participation coordinator Plan Indonesia, Guster Sihombing mengatakan bahwa kegiatan Girls Get Equal ini dilaksanakan dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional yang dirayakan pada 11 Oktober 2019.

Untuk Indonesia, jelasnya dilaksanakan di dua tempat yakni di Kota Kupang dan Jakarta. Di Kupang dilakukan take over terhadap tiga posisi yakni Pimred Pos Kupang, Pimred TVRI dan Gubernur NTT. Sedangkan kegiatan yang sama di Jakarta, dilakukan take over terhadap posisi Menteri Komunikasi dan Informatika, Duta Besar Swedia, Pimred The Jakarta Pos, Pimred Media Indonesia dan CEO Googel Indonesia.

Kegiatan sehari jadi pemimpin dimaksudkan bagaimana anak perempuan diberi kesempatan untuk memimpin suatu organisasi dan memberikan rekomendasi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)