BREAKING NEWS : Tujuh Rute Penerbangan Wings Air Diberhentikan, Ini Alasannya!

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sebanyak tujuh rute penerbangan Wings Air diberhentikan. Pihak Maskapai memastikan penghentian rute penerbangan tersebut mulai besok, Kamis (3/9/2019).

Tujuh rute penerbangan tersebut, antara lain, Batam (BTH)-Tanjung Pinang (TNJ), Kepulauan Riau, Palu (PLW) – Morowali (MOH), Sulawesi Tengah, Palu (PLW) – Ampana (OJU), Sulawesi Tengah.

Kupang (KOE) – Rote (RTI), Nusa Tenggara Timur, Manado (MDC) – Kao (KAZ), Maluku Utara, Manado (MDC) – Naha (NAH), Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Manado (MDC) – Melanguane (MNA), Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

"Penghentian Rute Wings Air Mulai 3 Oktober 2019 sampai pemberitahuan lebih lanjut atau batas waktu yang tidak ditentukan," ungkap Danang Mandala Prihantoro, selaku Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (2/10/2019).

Dijelaskannya, Wings Air penghentikan operasional pada tujuh rute tersebut karena dalam setiap penerbangan yang Wings Air lakukan masih mengalami kerugian serta jumlah penumpang yang belum optimal.

Menurutnya, pnyebab kerugian paling utama yakni harga bahan bakar yang jauh diatas harga avtur yang dikenakan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang yaitu per liter Rp 7.970.

• Gubernur NTT Buka Orientasi DPRD Nagekeo, Simak Tujuannya

• Pemda Ende Gelar Diklat Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang

Lanjutnya, untuk di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Sulawesi Utara per liter Rp 10.080, Bandar Udara Internasional Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur per liter Rp 9.970, Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah per liter Rp 10.080, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabillillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau per liter Rp 9.540.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)