Viral Jim Caviezel Beri Kesaksian Perankan Yesus di The Passion of the Christ, Hampir Tewas di Salib

POS-KUPANG.COM - Viral! Aktor Jim Caviezel Bersaksi Saat Perankan Yesus Pada The Passion of the Christ, Hampir Tewas di Salib

Beberapa hari terakhir ini di sejumlah media sosial alias medsos dibagikan postingan tentang kesaksian Aktor Jim Caviezel.

Salah satunya adalah postingan dari akun facebook Bearo Zalukhu.

Dalam postingan itu Aktor Jim Caviezel memberikan sejumlah kesaksian, pengalaman iman yang dialaminya selama proses pembuatan film The Passion of the Christ.

Jim Caviezel adalah aktor Hollywood” yang memerankan “Tuhan Yesus” dalam Film _“The Passion Of the Christ”_.Berikut refleksi atas perannya di film itu.*

Dalam postingan itu juga ada foto Jim Caviezel yang sedang menerima berkat dari Paus.

Postingan ini mendapatkan ribuan hingga jutaan like dan komentar dari netizen.

Isi kesaksian Jim Caviezel sangat mengharukan.

* Sebagai manusia biasa saya menjadi gentar dengan resiko tersebut. Memang biasanya aktor pemeran Yesus di Hollywood, tidak akan dipakai lagi dalam film-film lain.