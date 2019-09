 Kunjungi Kota Kupang, Turis Australia Terkesima Sentra Pameran Dekranasda NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Turis dari Coral Expedition Cruises Australia terkesima saat mengunjungi Gedung Dekranasda NTT di jalan Moh Hatta 42 Fontein Kota Kupang pada Minggu (29/9/2019) pagi.

Sebanyak 80 turis tersebut ikut dalam ekspedisi Coral selama 10 hari di beberapa kota di Indonesia. Kota Kupang, menjadi titik pemberhentian pertama dalam tour wisata dari paket perjalanan Australia itu.

Expedition leader, Chasimah Khalik (42) kepada POS-KUPANG.COM mengaku terkesima dan senang saat mengunjungi Gedung Dekranasda NTT.

Turis kelahiran Malaysia yang berkewarganegaraan Australia itu mengaku menikmati pertunjukan tari serta proses produksi tenun yang ditampilkan di tempat itu. Ia juga membeli beberapa kain tenun dan handycraft yang dipamerkan dan dijual di tempat itu.

"Of course we see a lot of traditions and beautiful people. We get beautiful textile, beautiful dress and meet beautiful people here," ucap Chasimah.

Ia juga mengaku mendapat pelajaran budaya dan tradisi serta persahabatan baru dengan orang-orang baru yang ditemui di Kupang.

"People here are very kind and good, we enjoying," tambah turis perempuan itu.

Turis lain, Mr Bruce mengaku kagum dengan proses produksi kain tenun khas NTT. Ia bahkan menyempatkan waktu berlama lama untuk mengamati secara seksama proses produksi tenun yang diperagakan oleh para penenun di lantai dua gedung Dekranasda.

Tak hanya itu, ia juga mengabadikan momen itu dengan berselfie bersama para penenun yang sedang memamerkan proses produksi tenun tersebut.