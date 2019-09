Kabar Gembira Bagi Pengguna Kartu XL, Luncurkan Xtra Kuota Zero Tanpa Biaya Tambahan

POS-KUPANG.COM |KUPANG - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meluncurkan salah satu produk layanan inovatif XL Axiata melalui XL Prabayar yang paling baru adalah paket "Xtra Kuota Zero".

Paket Xtra Kuota Zero dari XL Prabayar memberikan tambahan kuota hingga 3GB/bulan tanpa biaya tambahan yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi pilihan.

Paket baru ini memungkinkan pelanggan XL Prabayar yang sudah berlangganan paket Xtra Combo mendapatkan tambahan kuota hingga 3GB, tanpa biaya tambahan melalui aplikasi New MyXL untuk mengakses aplikasi-aplikasi pilihannya.

Kuota tambahan ini bisa dinikmati oleh pelanggan yang sudah berlangganan paket Xtra Combo VIP, Xtra Combo Baru, dan varian paket Xtra Combo lainnya. Paket inovatif terbaru ini tersedia dalam dua pilihan.

• Lulusan Australia Ini Lebih Memilih Tekuni Bisnis Kain Tenun NTT

• Bank NTT City Hadir di Perumahan Oetalu, Apa Saja Fasilitas dan Kelebihan Perumahan Tersebut?

Pertama, paket Xtra Kuota Zero Harian yang berisi aplikasi untuk mendukung kebutuhan sehari-hari, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Google Duo, Tokopedia, Gojek dan segera menyusul aplikasi portal news seperti Detik.com, Kompas.com, dan Liputan6.com.

Kedua, paket Xtra Kuota Zero aplikasi pilihan seperti Netflix, YouTube, iflix, Smule, Joox, Instagram, Facebook, Free Fire, AOV dan PUBG Mobile dengan masa berlaku paket 10 hari.

Untuk mendapatkan Xtra Kuota Zero harian maupun yang 10 hari, pelanggan cukup berlangganan paket Xtra Combo apapun, dan mengakses ke NEW myXL untuk mengaktifkan paketnya. Paket Xtra Kuota Zero bisa didapatkan mulai tgl 19 September 2019.

Paket Xtra Kuota Zero diharapkan dapat memberikan layanan yang lengkap untuk pelanggan khususnya dalam mendukung aktifitas digital dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami selalu berusaha untuk mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kami berharap akan mampu bukan saja mempertahankan pelanggan yang sudah ada, namun sekaligus juga meningkatkan jumlah pelanggan dan terutama trafik penggunaan," ujar Chief Marketing Officer XL Axiata, David Arcelus Oses melalui rilis yang diterima, Selasa (24/9/2019)

David Arcelus menambahkan pengguna layanan data XL Axiata terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Pada semester pertama 2019 total pengguna layanan data XL Axiata mencapai 88 persen dari total pelanggan.

Ia mengatakan kualitas jaringan data yang semakin baik dan merata telah mendorong pelanggan untuk lebih intens mengakses berbagai layanan data dari lokasi yang juga semakin luas.

Berdasarkan data terakhir mengenai distribusi penggunaan layanan data oleh pelanggan, layanan streaming memang menjadi layanan yang paling dominan, yaitu sekitar 68 persen Pada layanan streaming ini, akses ke layanan video (via Youtube, Facebook, dan Intagram) sangat mendominasi, yaitu mencapai 64 persen.

Streaming lain yang cukup banyak diakses adalah games sekitar 25 persen. Selanjutnya, instant messaging 17 persen, dan media sosial 15 persen.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)