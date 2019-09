Service Gratis di Suzuki Sekarang, Konsumen Bisa Dapatkan Banyak Benefit





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Sejak pagi pelanggan setian Suzuki Mobil sudah mendatangi dealer mobil PT SBM Suzuki Mobil untuk mendapatkan pelayanan service gratis. Mereka dengan setia mengantri di Showroom dealer mobil sembari menikmati snack dan minuman yang disediakan.

GM PT SBM, Fredy Prijatna, pada Jumpa Pers Suzuki Day PT SBM, Kamis (26/9/2019), menyampaikan ada beberapa benefit yang pelanggan dapatkan pada acara Suzuki Day ini .

Benefit itu yakni gratis penggantian oli mesin Suzuki Genuine Oli setiap pembelian oil filter, gratis pemeriksaan 23 item standar Suzuki, gratis pemeriksaan fungsi-fungsi elektrikal dan fluida pada kendaraan.

Ada juga test drive unit all new Ertiga dan new carry pick up, diskon khusus untuk pembelian unit Suzuki pada saat event, diskon 10 persen untuk Suzuki Genuine Part (SGP) dan Suzuki Genuine Accessories (SGA).

Selain itu, ada hadiah hiburan dan hadiah untuk pelanggan Suzuki yang hadir dan sosialisais layanan call center Halo Suzuki bebas pulsa 0800 1100 800.

Kata Fredy, program Suzuki Day ini terbuka untuk semua pelanggan Suzuki yang berada di NTT dan sekitarnya. Pelanggan Suzuki yang akan hadir dapat melakukan booking service ke dealer SBM Kupang dan Maumere.

• EDAN! Istri Mengaku Selingkuh Dengan Saudara Kembar Suami, Tapi Ketika Hamil Tak Tahu Anak Siapa?

• Sering Kepergok Selingkuh di Hotel, Wanita Ini Ngamuk: Ketangkep Terus Suami Tahu, Gimana?

Diharapkan semua pelanggan Suzuki jangan sampai melewati kesempatan yang baik ini untuk melakukan ganti oli gratis di Dealer SBM Maumere. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)