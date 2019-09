Lihat BTS Nyanyikan Lagu Hey Jude Milik The Beatles, Begini Reaksi Paul McCartney, Nonton Videonya!

Lihat BTS Nyanyikan Lagu Hey Jude Milik The Beatles, Begini Reaksi Paul McCartney, Nonton Video nya!

POS-KUPANG.COM - Salah satu personel band legendaris The Beatles, Paul McCartney, memberikan reaksinya terhadap video saat boyband BTS menyanyikan lagu "Hey Jude".

The Late Show with Stephen Colbert memutar klip BTS "Beatles" itu ketika McCartney menjadi bintang tamu dalamThe Late Show with Stephen Colbert , baru-baru ini.

Diketahui, pada Mei 2019 lalu, BTS muncul di The Late Show with Stephen Colbert dan melakukan penampilan Beatles yang mengesankan yang terinspirasi dari hit mereka "Boy with Luv".

Boyband BTS (Soompi)

Selama sesi wawancara, Stephen Colbert bertanya kepada para member BTS tentang mereka memiliki lagu-lagu Beatles favorit atau tidak.

Menjawab pertanyaan itu, J-Hope BTS memimpin rekan-rekan segrupnya membawakan potongan lagu “Hey Jude" lewat paduan suara yang meriah.

Ketika Stephen Colbert duduk bersama Paul McCartney dalam episode terakhir dari acara bincang-bincangnya, dia menunjukkan video itu kepada Paul McCartney, yang bertepuk tangan setelah dia menyaksikan BTS bernyanyi.

"Menurutmu, apa tentang musikmu yang melampaui hambatan geografis dan bahasa sehingga ketujuh orang itu melompat dan memulai 'na na na's?" tanya Stephen Colbert.

"Lirik yang mudah?" jawab Paul McCartney berkelakar.

Hey Jude

Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better