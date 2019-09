Harga Beras dan Gulai Pasir Mulai Naik





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Harga sembako terutama beras akhir-akhir ini mulai merangkak naik. Rata-rata hampir semua beras mengalami kenaikan.

Hal ini disampaikan pemilik Kios Haskah, Haskah yang ditemui POS-KUPANG. COM, di Pasar Tradisional Oeba, Rabu (25/9/2019).

Haskah hanya menjual beras dengan merek Nona Kupang dan Sulawesi dengan beberapa varian. Beras Sulawesi naik dari harga Rp 9.500 sampai Rp 10.000 per kilogram.

Menurutnya, harga beras ini baru saja mengalami kenaikan harga. Begitu juga dengan harga gula pasir yang juga mengalami kenaikan.

Biasanya gula pasir dijual Rp 13.000 per kilogram, saat ini mulai dijula Rp 14.000 per kilogram. Karena harga gula pasir naik dari Rp 550.000 per 50 kilogran menjadi Rp 590.000 per kilogram.

Hal serupa disampaikan Paman Hamdan ketika ditemui di Kios Anisa.

Kata Hamdan ada beberapa jenis beras yang mengalami kenaikan seperti beras Ina Bo'i 40 kilogram awalnya seharga Rp 410.000 naik Rp 10.000 menjadi Rp 420.000.

Begitu juga dengan beras popeye dari Rp 410.000 menjadi Rp 420.000.

• Luar Biasa! Dua Alumnus Spendu Bajawa Go Nasional, Ikut FLS2N 2019 di Lampung

• Rumah Tangga Laudya Cynthia Bella Terancam, Ini Kata Mbak You Tentang Engku Emaran, Ada Selingkuh?

• Foto Bahagia Puput Nastiti Devi Bersama Ahok BTP Mantan Suami Veronica Tan, Perutnya Membesar

"Kalau gula saya belum tahu naik atau tidak, karena belum order," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)