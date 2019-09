BERITA POPULER: Sarwendah Lakukan ini Untuk Betrand Peto dan Dosen di Kupang Pergoki Suami Selingkuh

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 24 September 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Demi Sang Anak Betrand Peto Sarwendah Rela Lakukan Ini Bisa Bikin Nangis, Ruben Onsu Terharu, Dosen di Kupang Tangkap Basah Suami Berduaan dengn Wanita Muda di Kamar Kos, Laporkan Perzinahan dan Ramalan Zodiak Rabu 25 September 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Demi Sang Anak Betrand Peto Sarwendah Rela Lakukan Ini Bisa Bikin Nangis, Ruben Onsu Terharu

Ruben Onsu dan Sarwendah, salah satu pasangan yang kompak dalam mengasuh dan mendidik buah hatinya.

Terlebih kini anggota keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah bertambah, sejak mengangkat Betrand Peto sebagai anaknya.

Ruben Onsu dan Sarwendah pun berbagi tugas dalam merawat Betrand Peto.

Dilansir Grid.ID dari tayangan BARISTA yang dipublikasi kanal YouTube STARPRO Indonesia pada Senin (23/9/2019), Sarwendah mengaku lebih mengurus perihal asupan makanan dan gizi, serta segala kebutuhan sehari-hari dari Betrand Peto.

"Kita masing-masing namanya suami istri pasti ada kewajiabannya masing-masing,"

"Kalau nanyain Betrand makannya apa, vitaminnya gimana, gizinya gimana itu nanya sama saya," ungkap Sarwendah.