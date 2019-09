4 Petinju NTT Raih Kemenangan di Kejurnas Tinju Senior dan Seleksi Pra PON, 8 Petinju NTT ke PON

POS KUPANG.COM - Hasil pertandingan siang sampa sore hari, kemarin, Selasa (24/9/2019), sebanyak empat orang petinju NTT meraih kemenangan, mereka yakni Sandu Calvin ( NTT) menang angka atas vs Cindy m Zen ( DKI Jakarta) .

Serly Kase ( NTT) menang angka atas vs Vinka d Bambuta ( Jabar) dan Albert Taralandu ( NTT) menang angka atas vs Irvan Iryanto (Kalbar) dan Imaculata Loda NTT) menang angka atas vs Yamima Bambinga.

Demikian informasi hasil pertandingan yang disampaikanpelatih tinju Pra POn NTT, David Hari dari Tarnate, Selasa kemarin

"Dua partai masih tersisa dana kan bertanding pada mala hari," lapor David Hari.

David memastikan sampai saat ini petinju Flobamora NTT telah mamastikan 8 petinju Lolos ke PON XX tahun 2020 di Papua

David Hari juga melaporkan, petinju NTT , Lucky M A Hari ( NTT) menang angka vs Simon Makarawe (Jabar)

Moh Rudal ( NTT) vs M Syarf Hifayatulah (Kalsel). " Lucky M A Hari dan petinju putri Imaculata Loda sudah lolos masuk final. Sedangkan petinju putri Sandu Calvin, Anggelina Niis, Serly kase, Yudit Maunino, Erniaty Ngongo. Albert Taralandu masih hasru bertanding di babak semifinal

6 petinju NTT yang bertanding pada babak semifinal hari ini, Rabu (25/9/2019), yakni Anggelina Niis ( NTT) vs Ajeng Ginting (Jabar),

Sandu Calvin (NTT) vs Hanun Asmi (Kalsel), Serly Kase (NTT) vs Hindrwaty Hauer (Sulsel) , Yudit Maunino (NTT) vs Betrix Sugorp (Kalsel) dan Ernyati Ngongo (NTT) vs Adela Utina (Papua Barat) dan Albert Taralandu (NTT) vs Fernando Ayer (Papua Barat). (fen)