Tubuh Jessica Mila Menjadi Gemuk, Ini 6 Potret Berat Badan Eks Mischa Candrawinata yang Naik 10 Kg

POS KUPANG.COM -- Ada yang berbeda dengan penampilan Jessica Mila mantan kekasih Mischa Candrawinata

Mantan kekasih Mischa Candrawinata ini tampil dengan bentuk tubuhnya yang gemuk.

Rupanya ini dilakukan Jessica Mila demi perannya dalam film terbaru yang berjudul Imperfect.

Film ini menceritakan sosok bernama Rara yang bertubuh gemuk dan kerap mendapatkan body shaming

Ernest memilih Jessica Mila sebagai peran utamanya karena menurutnya Mila sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh film ini yakni memberikan inspirasi untuk mencintai diri sendiri.

"Mila adalah salah satu orang yang ketika kami cerita idenya dia langsung believe sama betapa penting message-nya,"

"Dan willing untuk go the extra mild untuk kerja keras demi film ini dan buat gue itu penting banget,” kata Ernest di acara konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019) lalu.

Ernest mengatakan, untuk penampilan seperti Jessica Mila menambah berat badannya serta ditambah spesial efek kosmetik.

"Perubahan Jessica Mila adalah kombinasi antara naiknya berat badan dan juga special effects dari makeup dan kostum," kata Ernest.

