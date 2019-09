Sambut World Tourism Day 2019, HMJ Pariwisata PNK Gelar KPPNK II

Sambut World Tourism Day 2019, HMJ Pariwisata Politeknik Negeri Kupang Gelar KPPNK II

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menyambut World Tourism Day 2019, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pariwisata Politeknik Negeri Kupang menggelar Kompetisi Pariwisata Politeknik Negeri Kupang II ( KPPNK II).

Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di Aula Jurusan Pariwisata PNK Penfui, Kota Kupang, Senin (23/9/2019) pagi.

• Mendaftar Sebagai Balon Bupati di PPP Manggarai Barat, Ini Kata Edistasius Endi

Ketua HMJ Pariwisata PNK, Adiyanto Malailak seusai ceremonial pembukaan menjelaskan, KPPNK II adalah event lanjutan dari KPPNK I yang di gelar HMJ Pariwisata PNK untuk menyongsong World Tourism Day (hari Pariwisata se-Dunia).

Menurut Malailak, KPPNK adalah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dirintis HMJ Pariwisata sejak tahun 2018. KPPNK digelar untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa maupun pelajar di bidang Pariwisata.

• BREAKING NEWS: 5 Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang Korban Pencurian, Pelaku Ditangkap

"Tahun lalu event ini di gelar perdana HMJ Pariwisata PNK dan mendapat apresiasi dari Direktur PNK. Sebagai bentuk apresiasinya, Direktur PNK berjanji untuk membiayai KPPNK II dan menjadikan KPPNK sebagai even tahunan yang digelar HMJ Pariwisata makanya kami kembali menggelar even yang sudah menjadi warisan para senior badan pengurus HMJ Pariwisata," katanya dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Bidang Infokom HMJ Pariwisata PNK pada Senin siang.

Lebih lanjut, Malailak mengaku , kegiatan itu menggangkat tema sesuai dengan tema yang ditentukan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) yakni 'Tourism and Jobs: A Better Future For All'

Malailak juga mengapresiasi Direktur PNK, Nonce Farida Tuati SE.,M.Si yang telah mengalokasikan dana penyelenggaraan kegiatan KPPNK II.

Apresiasi yang sama juga ditujukan kepada ketua Jurusan Pariwisata PNK bersama jajarannya yang telah membantu menyukseskan kegiatan tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana, Risty Paulus menjelaskan, event KPPNK II sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi NTT untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai prime mover ekonomi masyarakat.