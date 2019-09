Miris, Ayah Tiri Ini Sangat Biadab, Perkosa Bocah Tujuh Tahun, Jangan Ditiru

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Gordi Donovan

POS KUPANG, COM, MBAY - Seorang bocah berusia tujuh tahun di Mbay, Kabupaten Nagekeo, menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tirinya, AS (46). Kini pelaku mendekam dalam sel Polsek Aesesa.

Kapolsek Aesesa, AKP Ahmad, SH, menduga AS sudah berulang kali melakukan aksi bejatnya ketika istri pelaku tidak berada di rumah.

Ahmad menjelaskan, pada Sabtu (14/9/2019), sekitar pukul 16.00 Wita, ketika pulang dari Majamere, Kecamatan Mauponggo-Nagekeo, sang ibu mendapat laporan dari anaknya bahwa selama ini ia disetubuhi AS. "Perbuatan terakhir pelaku pada Jumat (13/9/2019), sekitar pukul 12.00 Wita, di rumah mereka," ujar Ahmad, Jumat (20/9/2109).

Mendengar laporan anaknya, sang ibu menanyakan kepada suami, AS, namun dibantahnya. "Pada Rabu (18/9/2019), sekitar pukul 09.00 Wita, saat ibu bocah hendak ke sawah dipanggil oleh Hendrika Do. Hendrika memberitahu bahwa anaknya disetubuhi AS.

Sang ibu menanyakan lagi kepada anaknya yang saat itu sedang berada di rumah Monika Meo. Di hadapan Monika Meo, korban bercerita kepada ibunya bahwa benar ia disetubuhi AS," ujar AKP Ahmad.

AKP Ahmad mengaku korban juga bercerita kepada ibunya bahwa perbuatan AS sudah dilakukan berulang kali. Namun waktunya sudah lupa.

"Ibu korban pun melaporkan kasus itu ke Polsek Aesesa," jelas Ahmad. Ia mengatakan pelaku AS sudah ditahan di sel Mapolsek Aesesa guna diproses hukum. *