Trailer dan Sinopsis Film Hayya: The Power Of Love 2, Saat Relawan Kemanusiaan Mencari Cinta & Iman 

Trailer dan Sinopsis Film Hayya: The Power Of Love 2, Saat Relawan Kemanusiaan Mencari Cinta & Keimanan

Film Hayya: The Power Of Love 2 merupakan kelanjutan kisah dari film 212: The Power of Love.

Film Hayya: The Power Of Love 2 masih menceritakan perjalanan Rahmat (Fauzi Baadila) yang sedang belajar memahami arti cinta dan keimanan.

Film drama ini disutradarai oleh Jastis Arima dan ditulis oleh Ali Eunoia.

Film berdurasi 101 menit ini mengambil latar belakang Indonesia dan Palestina.

Film Hayya: The Power Of Love 2 mengangkat tema tentang kemanusiaan.

Film ini akan memperlihatkan betapa pentingnya cinta terhadap sesama manusia, terutama di negeri Palestina yang tengah mengalami konflik berkepanjangan.

Sinopsis Film Hayya: The Power Of Love 2

Rahmat (32 tahun) yang bekerja sebagai seorang jurnalis, masih menyimpan masa lalu di kepalanya.