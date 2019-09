Herman Man Ingatkan Panitia Seleksi Eselon II Harus Obyektif

POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI. Wakil Wali Kota Kupang Herman Man.

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man mengingatkan panitia seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) agar obyektif dalam melakukan seleksi.

Hal itu disampaikan Herman Man saat memberi arahan dalam apel kesadaran KORPRI di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (17/9/2019).

Herman meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam seleksi baik pendaftar maupun panitia untuk patuh dan mengikuti aturan serta regulasi yang ada.

“Saya minta kepada semua pihak, baik pendaftar dan juga terutama para panitia seleksi untuk benar-benar serius dalam pelaksanaan seleksi. Juga senantiasa berpedoman pada regulasi yang ada, supaya obyektif dalam setiap tahapan pelaksanaan seleksi,” tegasnya.

Menurutnya masyarakat membutuhkan kehadiran dan pikiran serta kesadaran seluruh aparatur pemerintah sebagai the next leader of this city.

Dikatakannya, panitia seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Kupang tahun 2019 telah mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi sejak Senin (16/9/2019).

Herman menjelaskan, Eselon II merupakan level manajerial strategis, sehingga pejabat yang menduduki jabatan eselon II dinilai mampu berpikir dan bertindak secara strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Kupang sebagai top level manager.

"Tim seleksi akan menilai kemampuan manajerial stategis melalui ide-ide, gagasan-gagasan melalui tulisan yang disampaikan oleh pendaftar. Pejabat eselon II adalah orang-orang yang mampu berpikir strategis, menguasai serta mampu mempraktekkan ilmu manajerial, karena tidak lagi berbicara tentang hal-hal teknis," ungkapnya.

Herman menambahkan, terdapat 11 unsur kepemimpinan dalam tahapan yang akan dinilai dalam seleksi, salah satunya adalah metode analisis, para pejabat eselon II harus mampu berpikir kritis dalam menangani berbagai situasi atau persoalan potensial yang muncul dalam unit masing-masing.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)