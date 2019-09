Ahok Hilang Saat Ultah Anak, Cantiknya Veronica Tan Bak Remaja Disoroti Suami Puput Nyesal Cerai?

Kemana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP? Nicholas Sean merayakan hari ulang tahunnya bersama adik dan ibunya, Veronica Tan.

Perayaan secara sederhana itu dibagikan putra Ahok BTP, Nicholas Sean melalui Instagram miliknya, @nachoseann, Selasa (17/9/2019).

Terlihat Nicholas Sean berfoto bersama ibunya Veronica Tan dan kedua adiknya. Kemana Ahok BTP?

Tampak Nathania Purnama, Daud Elbeenner Purnama dan sang ibu Veronica Tan.

Ketiganya tersenyum ke arah kamera.

Sementara terlihat pula Veronica yang memegang lilin di tangannya.

Nicholas pun memamerkan sebuah kotak yang berisi action figur.

Dalam foto tersebut tak terlihat Ahok yang turut bersama.

"A memento of my developmental milestones up to this birthday.