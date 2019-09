Kolam renang Hotel On the Rock Kupang yang berlokasi di Jalan Timor Raya kelurahan Kelapa Lima, Selasa (17/9/2019).

TRIBUN WIKKI : Kamu Pelajar? Nikmatilah Promo Student Days Out On the Rock Hotel



POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ada yang baru bulan ini di On the Rock Hotel Kupang selain menawarkan promo makanan dan minuman.

Manajemen hotel mengajak para pelajar untuk berolahraga sekaligus memanjakan diri di kolam renang On the Rock Hotel Kupang dengan harga yang sangat terjangkau.

"Student Days Out" hadir spesial untuk para pelajar yang ingin berenang di kolam renang dengan desain keren dan pemandangan laut yang indah. Para pelajar cukup membayar Rp 40.000nett per pax khusus untuk hari Rabu.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (17/9/2019), mengatakan promo ini dikhususkan untuk para pelajar yang ingin berenang di Hotel On the Rock Kupang.

Harga yang ditawarkan dengan sangat terjangkau tersebut, pelajar sudah bisa menikmati nasi goreng dan es teh manis gratis. Selain itu juga gratis pemakaian handuk.

• Yohanes Senang Internet Masuk di Desa Fatusene

• DPRD NTT Bentuk Sembilan Fraksi

"Promo ini sengaja kami hadirkan untuk memberikan kemudahan bagi adik-adik pelajar untuk mengakses ke kolam renang On tje Rock Hotel. Jadi diharapkan para pelajar bisa berenang bersama teman-teman sebayanya di kolam renang sambil refresing bersama," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)