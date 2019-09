Simak 30 Member Girlband Kpop Paling Hits September Ini, Mamamoo Teratas Kalahkan Taeyeon & Jennie

POS KUPANG.COM, SEOUL -- Setelah mengeluarkan daftar boyband dan girlband dengan indeks reputasi tertinggi bulan September, The Korean Business Research Institute merilis indeks reputasi member (anggota) untuk kategori girlband.

Melansir dari Soompi.com, pemeringkatan dilakukan melalui analisis terhadap partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran komunitas dari 455 member girlband, menggunakan data yang dikumpulkan dari 13 Agustus hingga 14 September 2019.

Secara mengejutkan, Hwasa yang merupakan member girlband Mamamoo naik ke posisi teratas dalam daftar bulan. Skor Hwasa naik secara signifikan sebesar 169,65% sejak Agustus.

Idol ini mencetak total indeks reputasi merek sebesar 5.049.897 untuk September.

• Mantan Ketua KPK Sebut Ada Bukti Pelanggaran Kode Etik Berat, Kapolri Harus Tarik Irjen Firli Bahur

• Ruben Onsu Protes, Masa Lalu Betrand Peto di NTT Anak Angkatnya Bersama Sarwendah Kerap Diungkit

• RAMALAN ZODIAK Hari ini Senin 16 September 2019: Leo Dibuat Bingung, Libra Harus Tinggalkan Ego

Girlband Mamamoo

Sementara analisis positif-negatif mengungkapkan Hwasa mendapat skor reaksi positif sebesar 80,33%.

Di posisi kedua, ada member Girls 'Generation yakni Taeyeon yang skornya naik secara mengejutkan sebesar 250,55% dengan total indeks reputasi merek sebesar 4.404.881.

Akui Sedang Depresi, Taeyeon SNSD: Aku Minum Obat dan Berusaha Agar Lebih Baik (Instagram @taeyeon_ss)

Yang mengejutkan pula, lima member Red Velvet masuk dalam top 30 kategori member girlband paling ngetop bulan ini.

Member Red Velvet Irene nangkring di posisi 3 dengan indeks total 2.613.458, atau naik 59,55% sejak bulan lalu.

Red Velvet rilis teaser ZIMZALABIM (Instagram/redvelvet.smtown)

Untuk diketahui, Red Velvet dinobatkan sebagai girlband dengan reputasi tertinggi bulan ini, mengalahkan Blackpink.

Irene 'Red Velvet' (allkpop.com)

Samsung menggandeng girl grup yang sedang naik daun asal Korea Selatan, Blackpink menjadi Brand Ambassador. (samsung.com)

Jisoo BLACKPINK (koreanarea.com)

Yoona, anggota dari grup Girls' Generation ((ANTARA News/HO))

Sementara member Blackpink tidak ada yang masuk dalam Top 10 member dengan reputasi tertinggi bulan ini. Peringkat tertinggi diraih oleh Jisoo Blackpink yang harus puas berada di peringkat 12.

Secara lengkap, inilah top 30 member girlband dengan reputasi tertinggi bulan ini:

1. Hwasa MAMAMOO

2. Taeyeon Girls’ Generation

3. Irene Red Velvet

4. Yoona Girls’ Generation

5. Hayoung Apink

6. Sowon GFRIEND

7. Joy Red Velvet

8. Seulgi Red Velvet

9. Jimin AOA

10. Jang Won Young IZ*ONE

11. Momo TWICE

12. Jisoo Blackpink

13. Umji GFRIEND

14. Mina TWICE

15. Yeri Red Velvet

16. Nayeon TWICE

17. SinB GFRIEND

18. Jennie Blackpink

19. Wendy Red Velvet

20. Jihyo TWICE

21. Sooyoung Girls’ Generation

22. Yeji ITZY

23. Yuna ITZY

24. Mina AOA

25. Sana TWICE

26. Jeongyeon TWICE

27. Yuri Girls’ Generation

28. Seunghee Oh My Girl

29. Yeonwoo MOMOLAND

30. Choi Ye Na IZ*ONE.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Inilah 30 Member Girlband Korea Paling Nge-hit di September Ini,