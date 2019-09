Sejoli Dianggap Pasangan Sejenis Menikah, Netizen Kaget Liat Fakta Pengantin Perempuan

POS-KUPANG.COM - Sejoli Dianggap Pasangan Sejenis Menikah, Netizen Kaget Liat Fakta Pengantin Perempuan

Netizen Kaget melihat Cuitan akun Twitter bernama @aszhole_ yang diunggah pada Rabu 11 September 2019 viral.

Awjunkah foto yang siunggah itu bikin baper.

Mukai dari oacaran hingga menikah.

Foto pertama merupakan fotonya bersama seorang yang nampak seperti pria di sebuah mobil.

Dan pada foto kedua diunggah foto pasangan pengantin yang baru saja menikah.

"From this. To This," tulis Asz dalam unggahan itu.

• Suara Betrand Peto Disanding dengan Suara Siswa SMPN 1 Cibal Manggarai, 62 Ribu Penonton di Youtube

Pasangan dalam kedua foto itu ternyata adalah orang yang sama, meski jika dibandingkan tampak berbeda.

• Ya Ampun Seksinya Mikha Tambayong Pakai Tank Top & Rok Belahan Tinggi Saat Rayakan Ultah ke-25

Dulu, Asz adalah sosok wanita tomboy yang kerap berpenampilan menyerupai laki-laki.