Beli Suzuki Carry, Dapatkan Pengecekan 23 Item Gratis

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- PT SBM Suzuki Mobil Oeba Kupang masih menawarkan promo service bagi para konsumen.

Konsumen yang membeli mobil Suzuki Pick-Up New Carry akan mendapatkan jasa pengecekan 23 item, seperti pengecekan rem, kamas, accu dan lainnya.

Tak hanya jasa pengecekan 23 item, konsumen juga memperoleh oli mesin mobil, filter oli dan gasket gratis sampai dengan 50.000 km.

Suzuki masih melangsungkan promo yang digelar sejak bulan lalu. Promo ini spesial bagi konsumen yang membeli mobil Suzuki All New Ertiga. Karena konsumen akan berkesemparan meraih hadiah mobil Suzuki Jimny dan hadiah langsung Motor Suzuki GSX 150 Bandit.

PIC Marketing PT SBM Suzuki Mobil, Musawir Muhammad, kepada POS-KUPANG. COM, Senin (16/9/2019), mengatakan selama program undian berlangsung sudah 17 unit mobil Suzuki yang terjual.

"Kami tidak meminta Anda untuk membeli, tetapi kami menyarankan masyarakat untuk mencob tes drive gratis. Untuk info harga promo dan tes drive gratis bisa hubungi 08113827666," ujarnya.

Kata Musawir, bagi masyarakat yang ingin membeli mobil Suzuki telah tersedia Suzuki All New Ertiga, Baleno Ignis, New Carry, APV dan SX4 S-Croos. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)