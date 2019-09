BERITA POPULER: Pesan BJ Habibie, Persib Bandung Tak Punya Uang & Cara Ayah BJ Habibie Didik Anak

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 12 September 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Pesan Mengharukan BJ Habibie untuk Rakyat dan Bangsa Indonesia, Rekrut Ferdinand Sinaga Irfan Bachdim Ezra Walian, Persib Tak Punya Uang? Blak-blakan Robert Alberts dan Inilah Cara Ayah BJ Habibie Mendidik Anak Jadi Cerdas dan Jenius, Bisa Ditiru!

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Pesan Mengharukan BJ Habibie untuk Rakyat dan Bangsa Indonesia

Mantan Presiden RI, BJ Habibie sempat menyampaikan pesan terakhirnya untuk rakyat dan Bangsa Indonesia.

Pesan BJ Habibie itu disampaikan suami dari Ainun itu kepada seorang sahabatnya yang saat ini menjadi pakar pendidikan, Arief Rachman.

Aahabat BJ Habibie, Arief Rachman mengatakan BJ Habibie meninggal dunia tepat setelah Azan Maghrib.

Ada pesan terakhir yang disampaikan BJ Habibie kepada Arief Rachman.

BJ Habibie berpesan mengenai kondisi bangsa Indonesia.

"Ketika beliau bisa bicara, beliau menitipkan supaya bangsa ini tidak tercerai berai," ujar Arief Rachman di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

