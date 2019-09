LENGKAP Jadwal Liga 1 2019 Persipura vs Persija, PS TIRA vs Persib, Arema, Borneo FC, PSM Makassar?

POS-KUPANG.COM - JADWAL LENGKAP LIGA 1 2019 Persipura vs Persija, PS TIRA vs Persib, Arema vs Borneo FC, Bali United, PSM Makassar?

Jadwal Liga 1 2019 paruh kedua musim ini akan kembali bergulir mulai Rabu (11/09/2019).

Setidaknya tiga pertandingan akan digelar pada Rabu (11/09/2019).

Tiga laga itu akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi swasta Indosiar.

PSIS Semarang akan bertandang ke Makassar untuk menghadapi Juku Eja, julukan PSM Makasaar.

Laga PSM Makassar vs PSIS Semarang akan tersaji di Stadion Gelora Andi Mattalatta pukul 15.30 WIB.

Seusai laga PSM Makassar Vs PSIS, giliran Persipura Jayapura yang menjamu Persija Jakarta di Stadion Aji Imbut, Tenggarong pukul 18.30 WIB.

Tim Mutiara Hitam - julukan Persipura harus pindah kandang sementara ke Kalimantan Timur.

Pasalnya, Stadion Mandala di Jayapura masih dalam tahap renovasi.