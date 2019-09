Hebat, Lailatul Qomariyah, anak tukang becak meraih gelar doktor di usia 27 tahun, lihat faktanya

POS-KUPANG.COM - Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan tidak membuat Lailatul Qomariyah menyerah dan patah semangat untuk meraih prestasi.

Lailatul, gadis berusia 27 tahun asal Pamekasan tersebut, baru saja dinobatkan menjadi doktor teknik kimia di Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS).

Anak sulung dari pasangan Saningrat (43) dan Rusmiati (40) itu pun menjadi doktor termuda setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para pengujinya, Rabu (4/9/2019) lalu.

Seperti diketahui, Lailatul memilih disertasi dengan judul "Controllable Characteristic Silica Particle and ITS Composite Production Using Spray Process".

Berikut ini sederet fakta inspiratif dari sosol Lailatul:

1. Orang miskin juga memiliki kesempatan yang sama

Bagi Lailatul, orang dengan keterbatasan ekonomi, sama-sama memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tidak ada orang bodoh jika keinginan untuk belajar sangat kuat.

"Kata siapa orang miskin tidak bisa sukses? Saya sudah membuktikannya. Ayah saya tukang becak dan ibu saya buruh tani. Namun, tekad yang kuat untuk mengangkat martabat kedua orangtua saya, saya menjawabnya dengan prestasi pendidikan," ujar dia.

Seperti diketahui, Saningrat, ayah Laila, bekerja sehari-hari sebagai tukang becak dan ibunya bekerja sebagai butuh tani.

2. Lulus dengan IPK 4.0