Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Pasific Retail Conference & Exhibition 2021

POS-KUPANG.COM - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ( Aprindo ) Roy N Mandey menerima secara simbolis penyelenggaraan APRCE ke 20 tahun 2021, Sabtu (7/9/2019).

Penyerahan penyelenggaraan Asia Pasific Retail Conference & Exhibition 2021 tersebut dilakukan Chairman FAPRA, Tan Sri William HJ Cheng di acara APRCE ke-19 tahun 2019 di Chongqing, China.

Rilis yang diterima Pos-Kupang.com menyebutkan, APRCE ke-19 mengambil tema "New Retail New Consumption New Dynamics - Cooperation and Sharing ".

APRCE merupakan even bergengsi ritel Asia Pasific yang dikelola oleh Federasi Retail Asia Pasific (FAPRA).

Indonesia menjadi Tuan Rumah Asia Pasific Retail Conference & Exhibition (APRCE) 2021 (Dok Aprindo)

APRCE dihadiri oleh perusahaan ritel dari negara-negara Asia Pasific dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Gelaran ini dengan mengangkat berbagai macam topik terkini di dunia ritel modern yang dibawakan oleh praktisi dan profesional ritel serta menampilkan berbagai macam showcase tentang industri ritel.

(Dok Aprindo)

Ketua Aprindo Roy N Mandey mengatakan, penyelenggaraan APRCE 2021 ini merupakan kehormatan dan kebangaan bagi pelaku Industri ritel modern di Indonesia.

"APRCE 2021 dapat menjadi pintu gerbang bagi kemajuan industri ritel sekaligus mempromosikan potensi ekonomi dan pariwisata Indonesia," ujar Roy N Mandey.

APRCE terakhir dilaksanakan di Indonesia 20 tahun yang lalu. (*)