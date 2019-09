Hanya di Bulan ini, Nginap di On The Rock Ada Spesial Dinner

Hotel On the Rock

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Hotel On The Rock pada Bulan September, ini menyiapkan tema Stay Sunshine.

Bagi yang ingin menginap On the Rock hanya dengan Rp 500.000 per kamar per malam saja.

Executive Secretary, Kiky Berek, Rabu (4/9/2019), mengatakan harga tersebut sudah termasuk kamar superior, sarapan pagi dan spesial dinner "Ikan Bakar Parape" untuk dua orang.

Sementara untuk Pala Restoran On the Rock Hotel by prasanthi, bulan ini menyiapkan promo.

Pemandangan dari belakang hotel On the Rock, Rabu (4/9/2019). (POS KUPANG/YENI RACHAMAWATI)

"Ikan Bakar Parape sengaja dihadirkan untuk menemani santap siang atau malam Anda. Hanya dengan Rp 35.000 sudah gratis es teh, Anda bisa merasakan sensasi berbeda dari ikan mahi -mahi yang dibakar dengan bumbu khas makasar," ujarnya

Ikan bakar khas dari Sulawesi ini disajikan dengan sayur bunga pepaya, nasi putih dan sambal luat. "Sudah pasti akan membuat Anda puas dan bakal ketagihan," katanya

Sedangkan untuk minuman promo bulan ini restoran masih melanjutkan minuman yang dipromokan pada bulan lalu yaitu minuman kemerdekaan. Harga yang ditawarkan Rp 25.000 per gelas.

Ia mengajak masyarakat kota Kupang untuk bisa menikmati menu promo ini. Karena tidak hanya tamu yang menginap bisa menikmatinya tapi juga tapi untuk dari luar hotel. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)