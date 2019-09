WOW! Foto Penyanyi Diva Dunia Mariah Carey Pakai Bikini Bikini Heboh! Pamer Otot Perut 

POS-KUPANG.COM - WOW! Foto Penyanyi Diva Dunia Mariah Carey Pakai bikini Heboh! Pamer Otot perut

Menaklukkan nada-nada tinggi sungguh bukan hal yang terlalu sulit bagi seorang Diva Dunia, Mariah Carey.

Tetapi, mendapatkan perut kencang di usia 49 tahun tentu bukan hal yang mudah bagi siapa pun, termasuk Mariah Carey.

Namun itulah yang terjadi, tak cuma suara indah, perempuan kelahiran 27 Maret 1970 ini juga memiliki perut yang ramping dengan semburat Otot di atasnya.

Bukti tersebut terlihat dari unggahan terbaru Mariah Carey di akun Instagram-nya.

Dalam foto yang dibagikannya, terlihat Mariah Carey mengenakan bikini hitam, sambil berjalan dengan mengenakan sepatu hitam berhak.

Rambutnya berkibar-kibar ditiup angin menarik perhatian. Namun, perutnya pantas menjadi "titik fokus" utama dalam foto itu.

Dia menulis caption ringkas, "from the summer to the fall, we migrate" -ini sekaligus merujuk kepada tembang hit-nya "Migrate".

Tentu saja mudah diduga, unggahan itu mendapat banyak komentar dan reaksi dari warganet, termasuk juga penggemar Mariah Carey.

Salah satunya, Brandy Norwood yang menulis, "Kamu terlihat menakjubkan dan bahagia. Selalu mencintaimu."