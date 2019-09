TRIBUN WIKKI : Bulan Ini Ada Ikan Bakar Parape di Pala Resto OtR





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Pala Restoran dari On the Rock Hotel by prasanthi, bulan ini menyiapkan promo.

Ikan Bakar Parape sengaja dihadirkan untuk menemani santap siang atau malam Anda.

Hanya dengan Rp 35.000 sudah gratis es teh, Anda bisa merasakan sensasi berbeda dari ikan mahi - mahi yang dibakar dengan bumbu khas makasar.

Ika bakar khas dari Sulawesi ini disajikan dengan sayur bunga pepaya, nasi putih dan sambal luat.

Sudah pasti akan membuat Anda puas dan bakal ketagihan.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG. COM, Rabu (4/9/2019), menyampaikan untuk minuman promo bulan ini restoran masih melanjutkan minuman yang dipromokan pada bulan lalu yaitu minuman kemerdekaan.

Harga yang ditawarkan Rp 25.000 per gelas.

Ia mengajak masyarakat kota Kupang untuk bisa menikmati menu promo ini. Karena tidak hanya tamu yang menginap bisa menikmatinya tapi juga tapi umuk dari luar hotel. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)