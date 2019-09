Photo: FOX via People.com

Kontestan American Idol Haley Smith Meninggal dalam Kecelakaan Motor Maine pada Usia 26 Tahun

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Haley Smith mengesankan para juri dengan versinya "Tell Me Something Good" selama musim ke-11 American Idol pada 2012.

Dilansir dari People.com, Haley Smith, yang memukau para juri selama musim ke-11 American Idol pada 2012, meninggal dalam kecelakaan sepeda motor di Maine akhir pekan ini. Dia berumur 26 tahun.

Kecelakaan satu kendaraan itu terjadi di kota Millinocket pada pukul 2 siang hari Sabtu (31/8/2019), Departemen Kepolisian Millinocket mengonfirmasi kepada People.

Haley Smith dinyatakan meninggal di tempat kejadian.

"Pada awalnya akan tampak bahwa dia gagal menegosiasikan belokan tajam dan jatuh," kata departemen itu kepada orang-orang, menambahkan bahwa penyelidikan sedang menunggu.

Ayah Haley Smith, Mike, mengatakan kepada TMZ - yang pertama kali melaporkan berita itu - bahwa putrinya adalah pembalap yang terampil dan berspekulasi bahwa seekor rusa adalah penyebab dari serangan mendadak.

Smith mengikuti audisi di Colorado selama musim 11, ketika dia membuat para hakim terkesan dengan versi klasik Rufus & Chaka Khan yang funky, “Tell Me Something Good.” Meskipun berhasil mencapai putaran Hollywood, dia akhirnya dipulangkan.

Pada awal kemunculannya, Haley Smith, yang saat itu berusia 18 tahun, berbicara panjang lebar tentang kecintaannya pada alam -

“Di sinilah saya merasa lebih tenang, bisa dibilang.” - dan banyak pekerjaannya sebagai pembersih rumah, pelayan restoran, dan “seorang pekerja vegetarian di departemen daging."