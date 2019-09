Kabar Duka dari Hafiz Muzammil Hasballah, Sang Putri Usia 1 Hari Wafat, Ucapan Belasungkawa Mengalir

POS-KUPANG.COM - Hafiz Alquran ternama Muzammil Hasbballah membagikan kabar duka di media sosial, instagram-nya, pada Rabu (4/9/2019).

Imam salat bersuara merdu itu kehilangan putrinya yang baru saja satu hari dilahirkan.

Ucapan duka mengalir deras di instagram Muzammil Hasbballah.

Pantauan TribunJakarta.com, namun ucapan duka dari selebritis Teuku Wisnu menjadi sorotan warganet.

Mulanya, pada Selasa (3/9/2019), Muzammil Hasbballah mengumumkan kelahiran putri keduannya.

"Alhamdulillah... Welcome world my 2nd Princes @ruhighumaisha

Lahir di Bandung, Selasa, 3-Sep-2019, 3-Muharram-1441, 8:36 am, 3.45 kg, 49 cm, normal," tulis Muzammil Hasbballah.

Muzammil Hasbballah mengucapkan terima kasih kepada sang istri yang telah berjuang saat proses persalinan putrinya yang diberi nama, Ruhi Ghumaisha.

"@khadijahhaura udah jadi kakak ni... Makasih Sayang @soniaristanti udah berjuang buat putri2 kita.

Jarak mereka dekat, Bunda hebat, moga makin disayang Allah," tulis Muzammil Hasbballah.