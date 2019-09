Aktris Cantik Shandy Aulia Pamer Baby Bumb, Netizen Salfok Sama Bentuk Tubuhnya.

POS-KUPANG.COM - Aktris Cantik Shandy Aulia Pamer Baby Bumb, Netizen Salfok Sama Bentuk Tubuhnya

Aktris Shandy Aulia tengah menikmati masa-masa kehamilan pertamanya.

Kehamilan Shandy sendiri telah memasuki 5 bulan usia kehamilan.

Wanita 32 tahun tersebut juga terlihat aktif membagikan perkembangan kehamilannya melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya.

Menariknya, meski tengah hamil bentuk tubuh Shandy yang tak berubah kerap menjadi sorotan netizen.

Bahkan perut Shandy Aulia kerap terlihat datar dan membuat iri banyak kaum hawa.

Baru-baru ini melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Shandy nampak membagikan potret baby bumb nya untuk pertama kali.

Secara jelas terlihat perut Shandy yang mulai terlihat membuncit.

"Good morning everyone!

Say hi from baby bump," tulis @shandyaulia seperti Grid.ID kutip pada Selasa (3/9/2019).