Komoditas Bahan Bakar Mineral Impor Terbesar di NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pada Juli 2019 nilai ekspor provinsi NTT sebesar US $ 1432105 dengan volume sebesar 6.840,6 ton. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai US $ 140.665 dan ekspor non migas senilai US $ 1.291.440.

Nilai ekspor ini naik 29,02% atau meningkat senilai US $ 322.106 jika dibandingkan dengan nilai ekspor Juni 2019 sebesar US $ 1.109.999 bila dibandingkan dengan total ekspor pada periode yang sama pada Juli tahun 2018 sebesar US $ 1.399.826 maka terjadi peningkatan sebesar 2,3%.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Distribusi, Dem Sabuna, didampingi Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS NTT, Tio Faryda Gultom, ketika menggelar Jumpa Pers Bulanan di Aula Rapat BPS NTT, Senin (2/9/2019).

Lanjutnyamya pada Juli 2019 pengiriman komoditas ekspor NTT dilakukan melalui Pelabuhan Atapupu sebesar US $1.333.693 dan Pelabuhan Tenau sebesar US $ 98.412 dengan komoditas ekspor dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.432.105.

Dem menyampaikam kelompok komoditas dengan nilai ekspor terbesar pada Juli 2019 adalah garam belerang dan kapur dengan nilai ekspor US $ 275.541 atau 19,24% dari total ekspor.

Sedangkan untuk impor NTT sebesar US $ 6.900.751 dengan volume sebesar 14.379,5 ton.

Impor NTT terbesar berasal dari Malaysia sebesar US $ 672.816 dan komoditas terbesar yang diimpor pada Juli 2019 adalah bahan bakar mineral senilai US $ 672.896. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)