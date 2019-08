BERITA POPULER: Suku Boti di TTS, Jendela Transfer Pemain Liga 1 Persib Bandung & Ramalan Zodiak

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Jumat 30 Agustus 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Suku Boti di TTS Menganut Kepercayaan Halaika, Jendela Bursa Transfer Pemain Liga 1 2019 ,Persib Bandung, Arema FC, Persebaya & PSS Sleman dan Ramalan Zodiak Sabtu 31 Agustus 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Suku Boti di TTS Menganut Kepercayaan Halaika

Suku boti dalam yang terletak di Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten TTS tidak memeluk salah satu dari enam agama yang diakui Negara Republik Indonesia.

Ada 76 kepala keluarga yang ada di suku boti dalam hingga saat ini masih menganut aliran kepercayaan Halaika.

Bukan tanpa alasan mengapa suku boti dalam lebih memilih untuk menganut aliran kepercayaan Halaika.

Menurut orang boti dalam, agama yang saat ini dianut orang Indonesia merupakan agama-agama yang datang dari luar Indonesia.

Bukan merupakan percayaan asli leluhur orang Indonesia. Oleh sebab itu, orang boti dalam memilih untuk menjaga dan melestarikan kepercayaan asli leluhur mereka.

"Leluhur kami sudah menganut Halaika dan kami terus melanjutkannya. Kami lahir, hidup dari kepercayaan Halaika dan mati dengan kepercayaan asli leluhur kami tersebut. Agama yang ada di Indonesia saat ini datang dari luar Indonesia bukan asli dari leluhur orang Indonesia. Kami memilih untuk menjaga kepercayaan asli leluhur kami," ungkap Raja Boti, Namah Benu dalam bahasa daerah yang diterjemahkan oleh anggota DPRD Kabupaten TTS Hendrikus Babys kepada pos kupang.com, Jumat (30/8/2019) pagi.

Menganut aliran kepercayaan Halaika membuat orang Boti dalam memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam.