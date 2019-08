Makan Sehat bagi Penderita Diabetes, 5 Mitos Aturan Makanan Penderita Diabet Sering Salah Kaprah

POS KUPANG.COM – Karena tubuh memiliki ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin (hormon pengontrol gula darah), diabetesi memerlukan penanganan khusus terutama dalam mengontrol asupan yang masuk ke dalam tubuh.

Sayangnya, begitu banyak informasi yang beredar tentang penyakit diabetes membuat diabetesi khawatir dan stres akut. Penting bagi Anda untuk tahu mana yang mitos atau fakta mengenai makanan untuk diabetes agar Anda tidak salah kaprah.

1. Diabetesi tidak boleh mengonsumsi makanan manis

Terlalu banyak makan makanan manis memang tidak baik bagi diabetesi, tetapi bukan berarti Anda tidak boleh mengonsumsinya. Gula adalah karbohidrat sederhana yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi.

Wajarnya batas asupan yang boleh dikonsumsi seseorang dalam satu hari adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Berbeda dengan diabetesi, asupan gula yang dibutuhkan bergantung pada berapa banyak kalori yang masuk ke tubuh.

Perhatikan makanan manis yang Anda konsumsi agar tidak melebihi 1.500 kcal untuk membuat gula darah normal.

2. Makanan berlemak sangat berbahaya

Fakta selanjutnya yang sering salah kaprah tentang makanan untuk diabetes adalah daging merah. Meski disukai, daging merah mengandung lemak yang tinggi dan bisa meningkatkan risiko diabetes hingga 19 persen.

Menurut Lu Qi, profesor di Harvard School of Public Health di Boston, diabetesi masih bisa makan daging merah selama tidak lebih dari 18 ons per minggu. Atau mudahnya, hanya 4-5 porsi daging merah per minggu.

Seandainya Anda ingin makan daging, pastikan Anda rutin mengontrol gula darah terlebih dahulu.