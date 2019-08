BERITA POPULER: Siswi Mabuk, Pemuda Buat Laporan Palsu & Sarlin Jones Jadi Miss Grand Indonesia 2019

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 29 Agustus 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya 2 Calon Siswi SMA di Kota Kupang NTT Digiring Satpol PP, Takut Ketahuan Selingkuh Pemuda di Lembata Buat Laporan Palsu di Polisi dan Wakil NTT Sarlin Jones Raih Gelar Miss Grand Indonesia 2019, Kalahkan Bali dan Sumatera Utara.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. 2 Calon Siswi SMA di Kota Kupang NTT Digiring Satpol PP

Heboh! Doyan Mabuk Miras 2 Calon Siswi SMA di Kota Kupang NTT Digiring Satpol PP, Sempat Adu Mulut

Dua calon siswi SMA Nesi Neomat Kupang, NG dan SA, diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang karena mabuk miras dan ribut dengan anggota Sat Pol PP Kabupaten Kupang di ex Kantor Bupati Kupang.

Keduanya diamankan di halaman Ex Kantor Bupati Kupang yang saat ini difungsikan sebagai gedung sekolah SMA Swasta Nesi Neomat, Rabu (28/8/2019).

Kepala SMA Nesi Neomat, Simon Nesi, diwawancarai POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya terkait dua calon siswa tersebut mengatakan kedua calon siswinya itu tampak seperti mabuk saat menjumpai dirinya di sekolah.

"Saya tidak tau mereka kenapa, yah mungkin minum alkohol entah di mana. Kelihatan memang seperti orang mabuk tapi saya berusaha untuk tenang mendengarkan mereka," ungkapnya.

Menurutnya, NG dan SA masih berstatus calon siswa. NG sebelumnya sudah mendatangi pihak sekolah. Kali ini NG datang mengenakan pakaian seragam SMA juga membawa sahabatnya SA, mengenakan daster hijau lumut yang juga berniat sekolah di SMA Nesi Neomat.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengakuan NG dan SA, keduanya merupakan siswi dropout dari salah satu SMA di Kota Kupang dan ingin melanjutkan pendidikan di SMA Nesi Neomat.